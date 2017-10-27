Литва заинтересована в максимальном использовании потенциала по экономическому сотрудничеству с Азербайджаном

Вильнюс заинтересован максимально использовать имеющийся с Баку потенциал экономического сотрудничества, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщают официальные литовские СМИ.

«Мы будем стремиться максимально использовать потенциал литовско-азербайджанского экономического сотрудничества», - подчеркнул Л.Линкявичюс на пятом заседании Азербайджано-Литовской межправительственной комиссии по двустороннему экономическому сотрудничеству.

Он назвал Азербайджан одним из основных торговых партнеров Литвы на Южном Кавказе.

«Азербайджан является одним из основных торговых партнеров Литвы на Южном Кавказе, однако у нас имеется неиспользованный потенциал в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Баку», - отметил Л.Линкявичюс, подчеркнув необходимость поиска новых сфер сотрудничества.

Глава МИД выразил уверенность на дальнейшее расширение экономических связей между двумя странами.

На встрече состоялось обсуждение вопросов развития двустороннего сотрудничества в сферах торговли, взаимного инвестирования, транспорта, энергетики, культуры и туризма, сельского хозяйства, транспорта, образования и науки, информационных технологий и здравоохранения.

Р.Бабаев