СГБ Азербайджана задержало четверых экстремистов, участвовавших в боях в Сирии и Ираке

Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана задержали четверых членов радикально-религиозного экстремистской преступной группы, сообщает пресс-служба СГБ.
«В результате спецоперации сотрудниками СГБ задержаны и привлечены к уголовной ответственности члены радикально-религиозной экстремистской группы Хасрат Алиев, Эмиль Насруллаев, Эльшад Дадашев и Заур Талыбов», - говорится в сообщении.
Все задержанные являются гражданами Азербайджана и обвиняются в участии в боевых действиях и военных учениях на почве религиозного экстремизма в Сирии и Ираке.
Как сообщалось ранее, в среду СГБ Азербайджана заявила об уничтожении группы религиозных экстремистов, готовивших теракт на митинге оппозиции 28 октября.
«Было установлено, что группа людей, принявшая присягу одной из действующих за рубежом террористических группировок, собралась в доме гражданина Азербайджана Бахтияра Алекперова по прозвищу «Абдулла» в поселке Локбатан. Члены преступной группировки избрали Б.Алекперова своим «эмиром». С целью совершения череды терактов, члены группировки приобрели необходимые компоненты и кустарным способом изготовили взрывные и зажигательные устройства. 22 октября 2017 года они испытали их на территории поселка Локбатан», - отмечалось в сообщении СГБ.
Оперативно-техническим путем было определено, что на своих встречах члены группировки договорились совершить теракт на митинге в Баку, который состоится 28 октября. Целью экстремистской группировки была дестабилизация и нарушение общественно-политического спокойствия в стране.
В ходе спецоперации члены преступной группировки Бахтияр Алекперов, Анар Масимли по прозвищу «Абу Юнис» и Джавид Гусейнли оказали сопротивление и открыли огонь из огнестрельного оружия. Оперативная группа в рамках, определенных законодательством, предприняла ответные меры и уничтожила экстремистов из служебного оружия.
В ходе обыска, произведенного в доме одного из ликвидированных членов группы, были обнаружены оружие и боеприпасы.
«Во время обыска, произведенного в квартире в городе Хырдалане, были обнаружены пистолет «Макаров» с пятью патронами, две боевые ручные гранаты, семь стеклянных бутылок с приготовленным кустарным путем «Коктейлем Молотова», - говорилось в сообщении СГБ.
Также обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств ингредиенты, используемые при изготовлении «Коктейля Молотова»
Р.Бабаев
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