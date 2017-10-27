Автобус с хлопкоробами упал с моста в реку в Азербайджане, есть пострадавшие

Автобус с хлопкоробами упал с моста в реку в Геранбойском районе Азербайджана, сообщают местные СМИ.

«В Геранбойском районе перевозивший хлопкоробов автобус упал с моста в реку», - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали более 30 человек, четверо из которых госпитализированы.

Ведется расследование причин ДТП.

Р.Бабаев