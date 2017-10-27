Автобус с хлопкоробами упал с моста в реку в Азербайджане, есть пострадавшие

Автобус с хлопкоробами упал с моста в реку в Геранбойском районе Азербайджана, сообщают местные СМИ.
«В Геранбойском районе перевозивший хлопкоробов автобус упал с моста в реку», - говорится в сообщении.
В результате аварии пострадали более 30 человек, четверо из которых госпитализированы.
Ведется расследование причин ДТП.
Р.Бабаев
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