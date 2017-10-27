Азербайджан организует международные учения прикаспийских государств «Каспий-2017»

Международные учения «Каспий-2017» с участием прикаспийских государств пройдут 2-3 ноября в Баку, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

«МЧС Азербайджана организует международные учения прикаспийских государств «Каспий-2017», - говорится в сообщении.

В связи с предстоящими учениями в Баку проводятся подготовительные тренинги.

Р.Бабаев