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Дальнее зарубежье 27.10.2017 19:43

Пучдемон призвал жителей Каталонии сохранять спокойствие и достоинство

Глава Женералитета (исполнительной власти) Каталонии Карлес Пучдемон призвал жителей региона сохранять "спокойствие, цивилизованность и достоинство", передает в пятницу сайт газеты "Вангуардия".

"Сегодня наш законный парламент ...пошел на очень ожидаемый и важный шаг", - сказал К.Пучдемон.

К.Пучдемон, обращаясь к каталонцам из здания парламента, заявил, что в их руках находится возможность укрепить Каталонию, "не просто древнюю европейскую нацию, а общество, которое всегда цивилизованно и мирно отвечало на демократические вызовы".

Ранее в пятницу депутаты парламента Каталонии проголосовали за независимость от Испании.

Премьер-министр Испании Марьяно Рахой после такого решения парламента Каталонии также призвал граждан страны к спокойствию. М.Рахой созвал экстренную встречу кабинета министров.

Менее чем через час после голосования в парламенте Каталонии сенат Испании поддержал применение в отношении региона статьи 155 Конституции Испании, которая ограничит автономию Каталонии.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, ПУЧДЕМОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]