Пучдемон призвал жителей Каталонии сохранять спокойствие и достоинство

Глава Женералитета (исполнительной власти) Каталонии Карлес Пучдемон призвал жителей региона сохранять "спокойствие, цивилизованность и достоинство", передает в пятницу сайт газеты "Вангуардия".
"Сегодня наш законный парламент ...пошел на очень ожидаемый и важный шаг", - сказал К.Пучдемон.
К.Пучдемон, обращаясь к каталонцам из здания парламента, заявил, что в их руках находится возможность укрепить Каталонию, "не просто древнюю европейскую нацию, а общество, которое всегда цивилизованно и мирно отвечало на демократические вызовы".
Ранее в пятницу депутаты парламента Каталонии проголосовали за независимость от Испании.
Премьер-министр Испании Марьяно Рахой после такого решения парламента Каталонии также призвал граждан страны к спокойствию. М.Рахой созвал экстренную встречу кабинета министров.
Менее чем через час после голосования в парламенте Каталонии сенат Испании поддержал применение в отношении региона статьи 155 Конституции Испании, которая ограничит автономию Каталонии.
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