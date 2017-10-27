Human Rights Watch отмечает позитивные шаги по улучшению ситуации с правами человека в Узбекистане

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) распространила выводы первого за семь лет исследования ситуации в сфере прав человека, сделанного непосредственно внутри Узбекистана, отметив позитивные шаги президента Шавката Мирзиеева в этом направлении.
"В течение первого года президентства Шавката Мирзиеева властями Узбекистана был предпринят ряд позитивных шагов по улучшению ситуации с правами человека, однако, теперь предстоит трансформировать эти шаги в системные реформы и придать им устойчивую динамику", - говорится в докладе регионального офиса HRW.
В нем подчеркивается, что соблюдение международных обязательств в области прав человека должно стать маркером новой политической эпохи в Узбекистане.
По мнению HRW, правительство должно дать "ясный сигнал о том, что мирная критика власти - будь то со стороны правозащитников, журналистов, творческой интеллигенции или верующих - не только не будет преследоваться, а будет по-настоящему цениться в контексте перехода Узбекистана к более открытому и демократическому обществу".
В докладе отмечается, что после прихода к власти Ш.Мирзиеева в Узбекистане были освобождены, по меньшей мере, 16 политзаключенных, ослаблены ограничения на свободное выражение мнений, тысячи граждан удалены из "черных списков" и повышена подотчетность органов власти перед гражданами. Кроме того, была запрещена практика принудительной мобилизации учителей, врачей и студентов на ежегодный сбор хлопка.
"В сочетании с реформой валютного регулирования и прагматичной внешней политикой, ориентированной на нормализацию отношений с ближайшими соседями, предпринимаемые властями шаги способствуют формированию в Узбекистане ощущения надежд на перемены, которые эта страна не переживала уже много лет", - говорится в публикации HRW.
Организация отметила создание широкой сети президентских народных приемных, готовность руководства страны признавать устойчивую практику нарушений прав человека.
"Правительство должно обеспечить необратимость нового политического курса, двигаясь в направлении соблюдения международных обязательств в области прав человека", - подчеркивает Human Rights Watch.
В рекомендациях по улучшению ситуации с правами человека HRW призвала правительство Узбекистана незамедлительно и безоговорочно освободить всех несправедливо осужденных, отменить систему выездных виз, обеспечить реальное искоренение принудительного труда взрослых в хлопководстве, упростить проведение мероприятий неправительственными организациями.
Как сообщалось, в начале сентября впервые за много лет делегация HRW во главе с исполнительным директором Отделения по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсоном и главой офиса по Центральной Азии Стивом Свердловом посетила Узбекистан.
Представительство HRW в Узбекистане было закрыто в 2011 году.
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