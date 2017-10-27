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Дальнее зарубежье 27.10.2017 18:58

Глава службы безопасности ХАМАС в Секторе Газа получил ранение в результате покушения

Глава службы безопасности ХАМАС в Секторе Газа генерал-майор Тауфик Абу Наим в пятницу был ранен в результате покушения, сообщают арабские СМИ.

Т.А.Наим получил легкое ранение при взрыве бомбы, закрепленной на его личном автомобиле. В момент взрыва сам генерал-майор находился неподалеку от автомобиля.

В организации покушения подозревают боевиков террористической организации ИГ

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Тэги: ПАЛЕСТИНА, ГАЗА, ХАМАС, ПОКУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]