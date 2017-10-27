Глава службы безопасности ХАМАС в Секторе Газа получил ранение в результате покушения

Глава службы безопасности ХАМАС в Секторе Газа генерал-майор Тауфик Абу Наим в пятницу был ранен в результате покушения, сообщают арабские СМИ.

Т.А.Наим получил легкое ранение при взрыве бомбы, закрепленной на его личном автомобиле. В момент взрыва сам генерал-майор находился неподалеку от автомобиля.

В организации покушения подозревают боевиков террористической организации ИГ