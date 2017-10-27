Между иракской армией и курдами установлен режим перемирия - представитель международной коалиции против ИГ

В возглавляемой США международной коалиции против группировки ИГ подтвердили установление режима прекращения огня между вооруженными силами Ирака и курдским ополчением "пешмерга", сообщает в пятницу курдский телеканал "Рудау".
"Мы знаем то, что сейчас действует режим прекращения огня", - сказал в интервью "Рудау" официальный представитель международной коалиции Райан Диллон.
По его словам, режим прекращения огня будет продлен, чтобы каждая сторона могла "перефокусироваться" на борьбу против террористической группировки ИГ.
Согласно "Рудау", ранее командование "пешмерги" утверждало, что иракская армия в боях с курдским ополчением применяла американское оружие, которое поставлялось для борьбы с ИГ, в том числе танки "Абрамс".
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