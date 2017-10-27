Школьный автобус столкнулся с лесовозом на трассе в Коми, есть жертвы

Дорожно-транспортное происшествие со школьным автобусом ПАЗ, который столкнулся с автомобилем КАМАЗ на трассе в Сыктывдинском районе Коми, унесло предварительно три жизни, сообщил "Интерфаксу" источник в спасательных службах региона.

Как сообщает региональное управление МЧС, в пятницу около 14:45 на 735-м км трассы Чебоксары - Сыктывкар произошло столкновение двух транспортных средств. Для ликвидации последствий ДТП выехали пожарные и спасатели.

"На трассе столкнулись КАМАЗ и школьный автобус ПАЗ, который вез детей. Предварительно, погибли три человека. Несколько человек госпитализированы. Дети серьезно не пострадали", - отметил собеседник агентства.

На место выехали сотрудники ГИБДД, которые выясняют подробности.

Другой источник в экстренных службах также сообщил "Интерфаксу", что автобус в Коми попал в аварию с участием многотонного грузовика, и в результате есть погибшие.

"Водитель рейсового автобуса допустил столкновение с грузовиком "КАМАЗ", перевозившим древесину. Погибли три человека", - сказал источник. Еще четверо пассажиров автобуса госпитализированы.

По первоначальным данным источника, все погибшие и пострадавшие являются совершеннолетними, а находившиеся в автобусе дети не пострадали.

Однако позднее источник уточнил, что среди пострадавших все-таки есть один ребенок. "Среди госпитализированных, по уточненным данным, - один ребенок", - сказал собеседник агентства.

Авария, по его данным, произошла на трассе рядом с населенным пунктом Ыб.