Суд признал законным приговор бывшим высокопоставленным чиновникам Грузии по делу о захвате винзавода

Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции от 3 мая 2017 года в отношении бывшего премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили и бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили по делу о насильственном изъятии Акурского винного завода в городе Телави в 2004 году.
Тогда Тбилисский городской суд приговорил В.Мерабишвили к трем годам лишения свободы, а З.Адеишвили к двум годам, однако с учетом действующего закона "Об амнистии" тюремные сроки судьей были снижены соответственно до двух лет и трех месяцев и одного года и шести месяцев.
В.Мерабишвили в настоящее время отбывает заключение по другим обвинениям, а З.Адеишвили с декабря 2012 года разыскивается грузинской прокуратурой.
Несмотря на несколько возбужденных уголовных дел против З.Адеишвили, судебный приговор по Акурскому винзаводу был для него первым.
Уголовное дело по Акурскому винзаводу было возбуждено после прихода новых властей в Грузии в 2012 году. Согласно материалам прокуратуры, В.Мерабишвили и З.Адеишвили лично оказывали психологическое давление на владельцев винзавода Теймураза Мегрелишвили и Нодара Модебадзе, которые были вынуждены под этим давлением уступить завод и отказаться от всех прав на него.
Акурский винзавод по решению Главной прокуратуры Грузии возвращен прежним владельцам.
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