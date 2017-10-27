Собчак первым президентским указом обещает убрать тело Ленина с Красной площади

Телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году, в случае своей победы сразу же распорядилась бы убрать тело Владимира Ленина с Красной площади.
"К различным празднованиям революции я отношусь плохо. И я уже говорила о том, что, если действительно задавать такой фантастический вопрос: "А что бы вы сделали, став президентом?", наверное, первый мой такой знаковый указ был бы связан с тем, что труп Ленина надо убрать с Красной площади", - заявила К.Собчак во время встречи с журналистами и сторонниками в Екатеринбурге в пятницу.
Она отметила, что нахождение тела Ленина в мавзолее ее возмущает. "Я считаю, что то Средневековье, в которое мы проваливаемся сейчас, это в том числе потому, что в 21-м веке на главной площади страны лежит труп человека, независимо от того, какие у него были политические воззрения", - добавила К.Собчак.
На встречу с К.Собчак в Екатеринбурге пришло порядка ста человек, и пожилые люди, и молодежь.
Как сообщалось, на прошлой неделе К.Собчак объявила о планах принять участие в выборах президента в 2018 году, призвав голосовать собственно не за нее, а "против всех". При этом она заявила о готовности координировать усилия с оппозиционером Алексеем Навальным вплоть до снятия своей кандидатуры в случае его официальной регистрации для участия в предвыборной гонке.
Дата выборов президента РФ, которые намечены на март 2018 года, будет объявлена в декабре этого года. В настоящее время никакой официальной избирательной кампании по выборам президента не проводится. Глава государства Владимир Путин еще не объявлял, собирается ли он выдвигать свою кандидатуру на новый срок.
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