Парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании

Депутаты парламента Каталонии проголосовали за независимость от Испании, сообщает в пятницу сайт газеты "Паис".
Голосование было тайным.
За объявление независимости Каталонии проголосовали 70 членов парламента, 10 - против, еще два бланка оказались пустыми.
Перед голосованием здание парламента покинула каталонская оппозиция. Социалистическая партия Каталонии и члены партии "Граждане" ранее объявили, что они будут бойкотировать голосование. Также в голосовании не участвовали члены правящей в Испании "Народной партии".
Возле регионального парламента собрались сторонники независимости Каталонии, они приветствуют решение парламента.
Премьер-министр Испании Марьяно Рахой, со своей стороны, призвал граждан страны к спокойствию. В сообщении в Twitter он пообещал, что "власть закона восстановит законность в Каталонии". М.Рахой созвал экстренную встречу кабинета министров.
На сегодня запланировано заседание сената Испании, на котором он должен утвердить принятое правительством Испании решение о применении в отношении Каталонии 155 статьи испанской конституции, ограничивающей возможности автономии.
По словам М.Рахоя, "эта мера применена для восстановления законности, нормального функционирования, восстановления экономики и проведения выборов в Каталонии".
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