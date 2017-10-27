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Дальнее зарубежье 27.10.2017 19:22

Парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании

Депутаты парламента Каталонии проголосовали за независимость от Испании, сообщает в пятницу сайт газеты "Паис".

Голосование было тайным.

За объявление независимости Каталонии проголосовали 70 членов парламента, 10 - против, еще два бланка оказались пустыми.

Перед голосованием здание парламента покинула каталонская оппозиция. Социалистическая партия Каталонии и члены партии "Граждане" ранее объявили, что они будут бойкотировать голосование. Также в голосовании не участвовали члены правящей в Испании "Народной партии".

Возле регионального парламента собрались сторонники независимости Каталонии, они приветствуют решение парламента.

Премьер-министр Испании Марьяно Рахой, со своей стороны, призвал граждан страны к спокойствию. В сообщении в Twitter он пообещал, что "власть закона восстановит законность в Каталонии". М.Рахой созвал экстренную встречу кабинета министров.

На сегодня запланировано заседание сената Испании, на котором он должен утвердить принятое правительством Испании решение о применении в отношении Каталонии 155 статьи испанской конституции, ограничивающей возможности автономии.

По словам М.Рахоя, "эта мера применена для восстановления законности, нормального функционирования, восстановления экономики и проведения выборов в Каталонии".

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, РЕШЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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