Премьер Ирака распорядился на сутки прекратить операции против курдов

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади приказал на 24 часа приостановить военные операции против курдских сил на севере Ирака, сообщает в пятницу пресс-служба премьера.
Он заявил, что приостановка позволит федеральным силам закрепиться во всех спорных и приграничных районах "без кровопролития".
Ранее в возглавляемой США международной коалиции против группировки ИГ подтвердили установление режима прекращения огня между вооруженными силами Ирака и курдским ополчением "пешмерга". Позднее представитель коалиции Райан Диллон заявил, что по ошибке сообщил об установлении режима прекращения огня.
В конце сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о самоопределении, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Ирака. Официальные власти Багдада не признали результаты референдума и настаивают на территориальной целостности страны.
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