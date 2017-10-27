Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9782 RUR   0.0294 GBR   2.2324 TRY   0.4447

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.90 Brent   57.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 16° Завтра 15° 19° 30 Окт 16° 24° 31 Окт 13° 26°

Дальнее зарубежье 27.10.2017 20:38

Премьер Ирака распорядился на сутки прекратить операции против курдов

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади приказал на 24 часа приостановить военные операции против курдских сил на севере Ирака, сообщает в пятницу пресс-служба премьера.

Он заявил, что приостановка позволит федеральным силам закрепиться во всех спорных и приграничных районах "без кровопролития".

Ранее в возглавляемой США международной коалиции против группировки ИГ подтвердили установление режима прекращения огня между вооруженными силами Ирака и курдским ополчением "пешмерга". Позднее представитель коалиции Райан Диллон заявил, что по ошибке сообщил об установлении режима прекращения огня.

В конце сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о самоопределении, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Ирака. Официальные власти Багдада не признали результаты референдума и настаивают на территориальной целостности страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, ПРИОСТАНОВКА, ОПЕРАЦИИ, КУРДИСТАН


Похожие новости


Багдад приостановил все международные полеты в столицу Иракского Курдистана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]