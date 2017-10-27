Премьер Ирака распорядился на сутки прекратить операции против курдов

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади приказал на 24 часа приостановить военные операции против курдских сил на севере Ирака, сообщает в пятницу пресс-служба премьера.

Он заявил, что приостановка позволит федеральным силам закрепиться во всех спорных и приграничных районах "без кровопролития".

Ранее в возглавляемой США международной коалиции против группировки ИГ подтвердили установление режима прекращения огня между вооруженными силами Ирака и курдским ополчением "пешмерга". Позднее представитель коалиции Райан Диллон заявил, что по ошибке сообщил об установлении режима прекращения огня.

В конце сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о самоопределении, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Ирака. Официальные власти Багдада не признали результаты референдума и настаивают на территориальной целостности страны.