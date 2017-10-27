Россия поможет Узбекистану возродить оборонпром - Рогозин

Военно-промышленная комиссия России (ВПК РФ) окажет консультационное содействие Узбекистану по возрождению оборонной промышленности, сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин по итогам переговоров с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым и премьер-министром Абдуллой Ариповым.

"ВПК окажет содействие правительству Узбекистана с точки зрения работы по тому, как организовать систему ценообразования на продукцию военного назначения, как сформировать долгосрочную программу планирования развития вооружения и подготовку промышленности", - сказал российский вице-премьер.