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СНГ 27.10.2017 20:55

Россия поможет Узбекистану возродить оборонпром - Рогозин

Военно-промышленная комиссия России (ВПК РФ) окажет консультационное содействие Узбекистану по возрождению оборонной промышленности, сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин по итогам переговоров с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым и премьер-министром Абдуллой Ариповым.

"ВПК окажет содействие правительству Узбекистана с точки зрения работы по тому, как организовать систему ценообразования на продукцию военного назначения, как сформировать долгосрочную программу планирования развития вооружения и подготовку промышленности", - сказал российский вице-премьер.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ОБОРОНПРОМ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]