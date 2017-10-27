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Дальнее зарубежье 27.10.2017 19:59

Испанский сенат одобрил применение прямого управления Мадрида в Каталонии

Сенат Испании поддержал применение статьи 155 конституции Испании, позволяющий ввести прямое управление Мадрида в Каталонии, сообщает в пятницу газета "Паис".

"За" проголосовали 214 сенаторов, "против" - 47, один воздержался.

Правительство Испании приняло решение о применении статьи 155 испанской конституции в Каталонии на чрезвычайной встрече 21 октября.

В соответствии со 155-й статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а властные полномочия в этом автономном сообществе Испании будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут досрочные парламентские выборы.

Ранее в пятницу депутаты парламента Каталонии проголосовали за независимость от Испании.

Премьер-министр Испании Марьяно Рахой после такого решения парламента Каталонии призвал граждан страны к спокойствию. М.Рахой созвал экстренную встречу кабинета министров, которая пройдет позже в пятницу.

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Тэги: ИСПАНИЯ, СЕНАТ, УПРАВЛЕНИЕ, КАТАЛОНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]