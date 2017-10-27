Испанский сенат одобрил применение прямого управления Мадрида в Каталонии

Сенат Испании поддержал применение статьи 155 конституции Испании, позволяющий ввести прямое управление Мадрида в Каталонии, сообщает в пятницу газета "Паис".
"За" проголосовали 214 сенаторов, "против" - 47, один воздержался.
Правительство Испании приняло решение о применении статьи 155 испанской конституции в Каталонии на чрезвычайной встрече 21 октября.
В соответствии со 155-й статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а властные полномочия в этом автономном сообществе Испании будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут досрочные парламентские выборы.
Ранее в пятницу депутаты парламента Каталонии проголосовали за независимость от Испании.
Премьер-министр Испании Марьяно Рахой после такого решения парламента Каталонии призвал граждан страны к спокойствию. М.Рахой созвал экстренную встречу кабинета министров, которая пройдет позже в пятницу.
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