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Дальнее зарубежье 27.10.2017 21:09

Туск рассчитывает, что Испания не будет злоупотреблять силой в отношении Каталонии

Председатель Европейского Совета Дональд Туск, реагируя на голосование каталонского парламента за независимость, заявил, что это ничего не меняет для ЕС в отношениях с Испанией.

"Испания остается нашим единственным собеседником", - написал Д.Туск в своем "Твиттере" в пятницу.

"Я надеюсь, что испанское правительство даст предпочтение силе аргумента, а не аргументу силы", - подчеркнул глава Евросовета.

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Тэги: ЕС, ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ТУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]