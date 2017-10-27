Туск рассчитывает, что Испания не будет злоупотреблять силой в отношении Каталонии

Председатель Европейского Совета Дональд Туск, реагируя на голосование каталонского парламента за независимость, заявил, что это ничего не меняет для ЕС в отношениях с Испанией.
"Испания остается нашим единственным собеседником", - написал Д.Туск в своем "Твиттере" в пятницу.
"Я надеюсь, что испанское правительство даст предпочтение силе аргумента, а не аргументу силы", - подчеркнул глава Евросовета.
Баку и Анкара будут укреплять стратегическое партнерство – президент Азербайджана
Каталонский кризис должен быть решен в рамках конституции Испании – МИД Азербайджана
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня более 120 раз - Минобороны Азербайджана
Акционеры ИКБ Никойл в декабре обсудят вопрос повышения уставного капитала банка
Курс манат/ доллару на 30 октября - 1,7002 манат/$1
Президент Алиев обсудил с министром Кербисианом азербайджано-иранское сотрудничество в финансово-банковской сфере
Министр культуры Киргизии, распорядившийся захоронить древнюю мумию, ушел в отставку
Автобус с хлопкоробами упал с моста в реку в Азербайджане, есть пострадавшие
СГБ Азербайджана задержало четверых экстремистов, участвовавших в боях в Сирии и Ираке
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Buta Airways провела презентацию в Санкт-Петербурге
ВТБ (Азербайджан) подключился к системе платежных терминалов Easy Pay
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»