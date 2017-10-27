Туск рассчитывает, что Испания не будет злоупотреблять силой в отношении Каталонии

Председатель Европейского Совета Дональд Туск, реагируя на голосование каталонского парламента за независимость, заявил, что это ничего не меняет для ЕС в отношениях с Испанией.

"Испания остается нашим единственным собеседником", - написал Д.Туск в своем "Твиттере" в пятницу.

"Я надеюсь, что испанское правительство даст предпочтение силе аргумента, а не аргументу силы", - подчеркнул глава Евросовета.