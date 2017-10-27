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Дальнее зарубежье 27.10.2017 21:30

Число авиапассажиров в мире вырастет почти вдвое к 2036 г. - IATA

Количество авиапассажиров достигнет 7,8 млрд человек в 2036 году, что практически вдвое превзойдет ожидаемый в этом году показатель в 4 млрд человек, прогнозирует Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Эта оценка сделана исходя из того, что среднегодовые темпы роста будут составлять 3,6% в этот период.

"Все факторы ведут к росту спроса на глобальную взаимосвязанность. Мир должен быть готовым к удвоению числа пассажиров в ближайшие 20 лет", - заявил глава IATA Александр де Жюньяк.

По его словам, "это фантастическая новость для инноваций", однако это также является огромной проблемой для правительств и отрасли, которые должны успешно удовлетворить этот спрос.

Основным двигателем роста объемов пассажирских перевозок станет Азиатско-Тихоокеанский регион. На него будет приходиться более половины новых пассажиров в следующие 20 лет.

При этом Китай обгонит США и станет крупнейшим авиарынком мира (с учетом трафика в, из и внутри страны) примерно в 2022 году. Это на два года ближе предыдущего прогноза IATA.

Великобритания опустится с третьего на пятое место, пропустив вперед Индию в 2025 году и Индонезию - в 2030 году. Таиланд и Турция войдут в топ-10, заменив там Францию и Италию, которые займут соответственно одиннадцатую и двенадцатую позиции.

В результате в 2036 году "десятка" мировых лидеров будет выглядеть следующим образом: КНР (1,5 млрд пассажиров), США (1,1 млрд), Индия (478 млн), Индонезия (355 млн), Великобритания, Япония, Испания, Германия, Турция, Таиланд.

Среднегодовые темпы роста в ближайшие 20 лет в Европе будут составлять 2,3% (в 2036 году - 1,5 млрд пассажиров), в Северной Америке - 2,3% (1,2 млрд), в АТР - 4,6% (3,5 млрд), в Латинской Америке - 4,2% (757 млн), на Ближнем Востоке - 5% (517 млн), в Африке - 5,9% (400 млн).

IATA представляет 275 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 83% глобальных авиаперевозок.

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Тэги: МИР, АВИАКОМПАНИИ, ПАССАЖИРЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]