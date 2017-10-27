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Дальнее зарубежье 27.10.2017 21:27

Вашингтон по-прежнему считает Каталонию частью Испании - госдеп

США поддерживают позицию властей Испании по каталонской проблеме и считают Каталонию частью испанской территории, говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт, распространенном в пятницу.

"Каталония является неотделимой частью Испании, и США поддерживают меры, которые принимаются испанским правительством на основании конституции для сохранения сильной и единой Испании", - отмечается в документе.

При этом в госдепартаменте подчеркнули, что Вашингтон положительно относится к крепкому союзу между двумя странами.

"США ценят дружбу и давнее партнерство с Испанией, которая является членом НАТО. Наши страны тесно сотрудничают в сфере безопасности и в сфере экономики ", - подчеркивается в заявлении.

Ранее в пятницу депутаты парламента Каталонии проголосовали за независимость от Испании.

Менее чем через час после голосования в парламенте Каталонии сенат Испании поддержал применение в отношении региона статьи 155 конституции Испании, которая дает возможность Мадриду ограничить автономию Каталонии.

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Тэги: США, ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]