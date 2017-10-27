Вашингтон по-прежнему считает Каталонию частью Испании - госдеп

США поддерживают позицию властей Испании по каталонской проблеме и считают Каталонию частью испанской территории, говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт, распространенном в пятницу.
"Каталония является неотделимой частью Испании, и США поддерживают меры, которые принимаются испанским правительством на основании конституции для сохранения сильной и единой Испании", - отмечается в документе.
При этом в госдепартаменте подчеркнули, что Вашингтон положительно относится к крепкому союзу между двумя странами.
"США ценят дружбу и давнее партнерство с Испанией, которая является членом НАТО. Наши страны тесно сотрудничают в сфере безопасности и в сфере экономики ", - подчеркивается в заявлении.
Ранее в пятницу депутаты парламента Каталонии проголосовали за независимость от Испании.
Менее чем через час после голосования в парламенте Каталонии сенат Испании поддержал применение в отношении региона статьи 155 конституции Испании, которая дает возможность Мадриду ограничить автономию Каталонии.
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