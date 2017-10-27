Баку просит Вильнюс запретить оборот товаров, связанных с оккупированным Арменией Нагорно-Карабахским регионом Азербайджана

Баку обратился к Вильнюсу с просьбой запретить экспортно-импортные операции по товарам, связанным с оккупированным Арменией Нагорно-Карабахским регионом Азербайджана.
Просьба об этом прозвучала на прошедшем в Вильнюсе пятом заседании Азербайджано-Литовской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
На встрече был подписан протокол, предусматривающий поощрение участия литовских компании, действующих в сферах химии и нефтехимии, агрохимии, фармацевтики и производства медицинского оборудования, в инвестировании и налаживании аналогичного производства на территории промпарков в Азербайджане.
Стороны договорились развивать торгово-экономические отношения.
По итогам заседания было подписано межведомственное соглашение о взаимной административной помощи по взысканию долгов и обмену информацией в этом направлении.
Р.Бабаев
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