Баку просит Вильнюс запретить оборот товаров, связанных с оккупированным Арменией Нагорно-Карабахским регионом Азербайджана

Баку обратился к Вильнюсу с просьбой запретить экспортно-импортные операции по товарам, связанным с оккупированным Арменией Нагорно-Карабахским регионом Азербайджана.

Просьба об этом прозвучала на прошедшем в Вильнюсе пятом заседании Азербайджано-Литовской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

На встрече был подписан протокол, предусматривающий поощрение участия литовских компании, действующих в сферах химии и нефтехимии, агрохимии, фармацевтики и производства медицинского оборудования, в инвестировании и налаживании аналогичного производства на территории промпарков в Азербайджане.

Стороны договорились развивать торгово-экономические отношения.

По итогам заседания было подписано межведомственное соглашение о взаимной административной помощи по взысканию долгов и обмену информацией в этом направлении.

Р.Бабаев