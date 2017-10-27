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Карабахский конфликт 27.10.2017 21:02

Баку просит Вильнюс запретить оборот товаров, связанных с оккупированным Арменией Нагорно-Карабахским регионом Азербайджана

Баку обратился к Вильнюсу с просьбой запретить экспортно-импортные операции по товарам, связанным с оккупированным Арменией Нагорно-Карабахским регионом Азербайджана.

Просьба об этом прозвучала на прошедшем в Вильнюсе пятом заседании Азербайджано-Литовской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

На встрече был подписан протокол, предусматривающий поощрение участия литовских компании, действующих в сферах химии и нефтехимии, агрохимии, фармацевтики и производства медицинского оборудования, в инвестировании и налаживании аналогичного производства на территории промпарков в Азербайджане.

Стороны договорились развивать торгово-экономические отношения.

По итогам заседания было подписано межведомственное соглашение о взаимной административной помощи по взысканию долгов и обмену информацией в этом направлении.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛИТВА, СОТРУДНИЧЕСТВО, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]