Посол РФ в США: Россия ежедневно находится в ожидании возможных негативных шагов со стороны США

Россия ежедневно находится в ожидании возможных негативных шагов со стороны США, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мы постоянно высказываемся за прагматичные, равноправные, взаимоуважительные отношения между нашими странами", - сказал он журналистам в Нью-Йорке.

А.Антонов рассказал, что глава МИД РФ Сергей Лавров и Госсекретарь США Рекс Тиллерсон "находятся в постоянном телефонном контакте". "Речь идет об одном: о необходимости выправления этих отношений", - сообщил он.

"И, тем не менее, каждый день мы в ожидании возможных негативных шагов к нашей стране", - заявил российский посол.