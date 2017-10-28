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Дальнее зарубежье 28.10.2017 08:53

Посол РФ в США: Россия ежедневно находится в ожидании возможных негативных шагов со стороны США

Россия ежедневно находится в ожидании возможных негативных шагов со стороны США, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мы постоянно высказываемся за прагматичные, равноправные, взаимоуважительные отношения между нашими странами", - сказал он журналистам в Нью-Йорке.

А.Антонов рассказал, что глава МИД РФ Сергей Лавров и Госсекретарь США Рекс Тиллерсон "находятся в постоянном телефонном контакте". "Речь идет об одном: о необходимости выправления этих отношений", - сообщил он.

"И, тем не менее, каждый день мы в ожидании возможных негативных шагов к нашей стране", - заявил российский посол.

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Тэги: РОССИЯ, ПОСОЛ, США, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]