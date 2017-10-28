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Регион 28.10.2017 09:14

Грузинская нефтегазовая корпорация опровергает обвинения конгрессменов США в ограничении деятельности компании Frontera Resources

Акционерное общество "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC), 100%-ным владельцем которого является государственное АО "Партнерский фонд", считает необоснованными обвинения в ограничении деятельности американской компании Frontera Resources, о чем речь идет в двухпартийной резолюции конгрессменов США республиканца Теда По и демократа Джима Грина.

"Отношения между компанией Frontera и грузинской стороной регулирует договор о долевом распределении продукции, оформленный в 1997 году", - говорится в заявлении GOGC, распространенном в пятницу в связи с опубликованной накануне резолюцией американских конгрессменов.

В заявлении говорится, что грузинская сторона действует в полном соответствии с условиями данного договора, и также требует от Frontera выполнения взятых со своей стороны обязательств.

"Распространенная же информация об ограничении со стороны государства интересов компании Frontera абсолютно неправильная и не соответствует действительности", - заявляет GOGC.

При этом отмечается, что "вышеназванный договор требует от сторон соблюдения условий конфиденциальности, поэтому мы (GOGC - ИФ) лишены возможности обнародовать дополнительные детали".

В резолюции американских конгрессменов говорится, что "в последние годы американские компании выражают большую озабоченность в отношении бизнес-среды Грузии, указывая на существование бюрократических проволочек и заявляя о сохраняющейся коррупции в некоторых областях грузинского правительства".

В частности, отмечается, что невыполнение обязательств перед американскими компаниями в Грузии может подорвать отношения США и Грузии, над развитием которых работали обе стороны. Выражается надежда, что "Грузия посчитает нужным соблюдать верховенство закона в отношении ресурсов Frontera Resources, и что отношения США и Грузии останутся сильными и будут взаимовыгодными для обеих стран".

Американская нефтегазовая компании Frontera Resources ведет поиск и добычу нефти и газа на лицензионном блоке XII, площадь которого составляет 5,55 тыс. кв. км, в регионе Кахетия (Восточная Грузия). Общие начальные нефтяные ресурсы блока, в который входят месторождения Мирзаани, Тарибана, Назарлеби, Патара Шираки, Байда и Мцаре Хеви, оцениваются в объеме до 600 млн тонн.

Ранее сообщалось, что Frontera не раз заявляла об обнаружении на этом блоке огромных запасов природного газа: сначала в объеме 43 млрд куб. м, затем - об 1 трлн куб. м, в 2015 году - уже о 3,8 трлн куб. м, а в начале 2016 года - о 5 трлн куб. м газа, однако, не представляла грузинской стороне документальных доказательств этого, хотя сделать это ее обязывают лицензионное соглашение и регулирующие правила.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, КОМПАНИЯ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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