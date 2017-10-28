Генсек ООН считает события вокруг Каталонии внутренним делом Испании, призывает стороны к диалогу

Каталонский кризис, по мнению генсека ООН Антониу Гутерриша, является внутренним делом Испании, заявил представитель этой организации Фархан Хак.

"Генсек ООН Антониу Гутерриш призывает все стороны к поиску решения проблемы, не выходя за рамки испанской конституции", - заявил он журналистам.

Ф.Хак подчеркнул, что "все дискуссии, касающиеся передачи полномочий (Каталонии - ИФ) остаются внутренним делом испанского государства".