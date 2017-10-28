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Дальнее зарубежье 28.10.2017 09:35

Генсек ООН считает события вокруг Каталонии внутренним делом Испании, призывает стороны к диалогу

Каталонский кризис, по мнению генсека ООН Антониу Гутерриша, является внутренним делом Испании, заявил представитель этой организации Фархан Хак.

"Генсек ООН Антониу Гутерриш призывает все стороны к поиску решения проблемы, не выходя за рамки испанской конституции", - заявил он журналистам.

Ф.Хак подчеркнул, что "все дискуссии, касающиеся передачи полномочий (Каталонии - ИФ) остаются внутренним делом испанского государства".

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Тэги: ООН, ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]