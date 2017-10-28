Венгрия заблокировала заседание комиссии "Украина - НАТО" в декабре 2017 года, сообщает министерство иностранных дел Венгрии.
"Венгрия не может поддержать интеграционные стремления Украины, поэтому она наложила вето на созыв саммита "НАТО - Украина" в декабре", - цитируют слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в пресс-службе МИД.
Он также отметил, что Венгрия ранее была одним из самых активных сторонников евроинтеграционных устремлений Украины.
Министр напомнил, что после принятия Верховной Радой закона "Об образовании" Венгрия дала обещание, что венгерская дипломатия использует все инструменты, чтобы препятствовать евроинтеграционным стремлениям Украины.
Он заявил, что Будапешт готов к консультациям, но не может согласиться "с ситуацией, когда закон значительно сократил права нацменьшинств" и будет в дальнейшем предпринимать дипломатические шаги, пока закарпатские венгры не укажут, что ситуация решена.
Кроме того, Венгрию беспокоит, что "в повестке дня украинского парламента есть проекты закона о языке и гражданстве, которые угрожают Закарпатской венгерской общине".
Министр отметил, что пока нет возможности обойти венгерское вето, потому как для созыва комиссии "НАТО - Украина" требуется единогласное голосование.
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