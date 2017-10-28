Акционеры ИКБ Никойл в декабре обсудят вопрос повышения уставного капитала банка

Внеочередное общее собрание акционеров азербайджанского инвестиционно-коммерческого банка "Никойл" состоится 17 декабря, отмечается в объявлении банка.

"Акционерам на внеочередном заседании 17 декабря предстоит обсудить вопрос повышения уставного капитала", - отмечается в объявлении.

Кроме этого, акционеры обсудят вопрос внесения изменений в Устав банка, в состав Аудиторского комитета.

Акционеры также рассмотрят вопросы, связанные с текущей деятельностью банка.

Уставный капитал банка на 1 октября 2017 года равен 184,5 млн манатов.

Банк Никойл действует в Азербайджане с 1994 года. Акционерами банка «НИКойл» являются Topaz INVESTMENT (91,84%), акционерное общество «НИКойл» (7,97%) и ISR Holding (0,19%).

А.Азизов