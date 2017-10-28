Акционеры ИКБ Никойл в декабре обсудят вопрос повышения уставного капитала банка

Внеочередное общее собрание акционеров азербайджанского инвестиционно-коммерческого банка "Никойл" состоится 17 декабря, отмечается в объявлении банка.
"Акционерам на внеочередном заседании 17 декабря предстоит обсудить вопрос повышения уставного капитала", - отмечается в объявлении.
Кроме этого, акционеры обсудят вопрос внесения изменений в Устав банка, в состав Аудиторского комитета.
Акционеры также рассмотрят вопросы, связанные с текущей деятельностью банка.
Уставный капитал банка на 1 октября 2017 года равен 184,5 млн манатов.
Банк Никойл действует в Азербайджане с 1994 года. Акционерами банка «НИКойл» являются Topaz INVESTMENT (91,84%), акционерное общество «НИКойл» (7,97%) и ISR Holding (0,19%).
А.Азизов
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