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Финансы 28.10.2017 10:22

Акционеры ИКБ Никойл в декабре обсудят вопрос повышения уставного капитала банка

Внеочередное общее собрание акционеров азербайджанского инвестиционно-коммерческого банка "Никойл" состоится 17 декабря, отмечается в объявлении банка.

"Акционерам на внеочередном заседании 17 декабря предстоит обсудить вопрос повышения уставного капитала", - отмечается в объявлении.

Кроме этого, акционеры обсудят вопрос внесения изменений в Устав банка, в состав Аудиторского комитета.

Акционеры также рассмотрят вопросы, связанные с текущей деятельностью банка.

Уставный капитал банка на 1 октября 2017 года равен 184,5 млн манатов.

Банк Никойл действует в Азербайджане с 1994 года. Акционерами банка «НИКойл» являются Topaz INVESTMENT (91,84%), акционерное общество «НИКойл» (7,97%) и ISR Holding (0,19%).

А.Азизов

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Тэги: БАНК, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]