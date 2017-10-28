Министр культуры Киргизии, распорядившийся захоронить древнюю мумию, ушел в отставку

Министр культуры, информации и туризма Киргизии Тугелбай Казаков, выступивший инициатором захоронения древней мумии женщины, подал в отставку, президент прошение удовлетворил.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ, согласно которому принял отставку Т.Казакова и освободил его от занимаемой должности министра культуры, информации и туризма республики, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

В пресс-службе не пояснили причин отставки министра.

Вместе с тем в Киргизии уже несколько недель обсуждается захоронение мумии женщины, относящейся к I-V векам нашей эры, которая с конца 1950 годов хранилась в Национальном историческом музее, но 14 октября была захоронена в Баткенской области на юге Киргизии.

Инициатором захоронения выступило министерство культуры под давлением священнослужителей. Т.Казаков утверждал, что для хранения мумии в музее нет соответствующих условий, поэтому единственно правильным решением является ее захоронение.

Помимо священнослужителей захоронения мумии требовали также некоторые активисты Киргизии, аргументируя это тем, что "дух мертвой женщины посылает проклятия в Киргизию".

Со своей стороны археологи Киргизии потребовали возвращения экспоната в музей. Как заявила журналистам заведующая отделом археологии Института истории и культурного наследия Национальной академии наук Кадича Ташбаева, "решение о захоронении мумии принимали люди, которые не понимают научной значимости и важности находки, (...) решение о захоронении приняли под давлением священнослужителей, которые считают, что по шариату мумию человека нужно захоронить".

Ученые назвали захоронение мумии "умышленным уничтожением научного материала и ударом в спину науки" и потребовали отставки Т.Казакова.

Они считают, что мумию нельзя было хоронить, так как она является ценным научным материалом для исследований, Кроме того, ученые заявили, что "нельзя допускать, чтобы необразованные экстрасенсы препятствовали работе ученых".

Против захоронения выступил и А.Атамбаев, назвавший это "большой ошибкой".

Мумию молодой женщины обнаружили ленинградские археологи в ходе раскопок, проводимых в Баткенской области в 1956 году командой археологов под началом Юрия Баруздина. После обнаружения останков ученые передали их в исторический музей республики, где она находилась все эти годы. Исследователи считают, что находка датируется I-V веком нашей эры.

Захоронение мумии было произведено 14 октября в Баткенской области, похоронили женщину по мусульманским обрядам, хотя сама находка она относится к доисламскому периоду.