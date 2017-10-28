Каталонский кризис должен быть решен в рамках конституции Испании – МИД Азербайджана

МИД Азербайджана поддерживает территориальную целостность Испании и считает неприемлемым односторонние попытки нарушения конституционно признанных границ.
"Азербайджан поддерживает территориальную целостность и суверенитет Испании. МИД считает неприемлемым односторонние попытки нарушения территориальной целостности, конституции и законов Испании", - отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.
Он отметил, что каталонский кризис должен быть решен мирным путем в рамках конституции Испании.
Х.Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан около 30 лет страдает от оккупации Арменией азербайджанских территорий в результате сепаратизма в Нагорном Карабахе. "В конце 80-ых годов прошлого века были грубо нарушены конституция СССР и конституция АзССР. Рост армянского сепаратизма в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана привел к этническим чисткам против местного азербайджанского населения. В результате 10 декабря 1991 года был проведен незаконный и нелегитимный референдум только с участием армянской общины Нагорного Карабаха, который послужил началом военных действий между Азербайджаном и Арменией и последующей оккупации Нагорного Карабаха и семи ближайших районов со стороны Армении. Эта оккупации продолжается до сих пор", - подчеркивается в заявлении.
А.Азизов
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