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Внешняя политика 28.10.2017 11:38

Каталонский кризис должен быть решен в рамках конституции Испании – МИД Азербайджана

МИД Азербайджана поддерживает территориальную целостность Испании и считает неприемлемым односторонние попытки нарушения конституционно признанных границ.

"Азербайджан поддерживает территориальную целостность и суверенитет Испании. МИД считает неприемлемым односторонние попытки нарушения территориальной целостности, конституции и законов Испании", - отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Он отметил, что каталонский кризис должен быть решен мирным путем в рамках конституции Испании.

Х.Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан около 30 лет страдает от оккупации Арменией азербайджанских территорий в результате сепаратизма в Нагорном Карабахе. "В конце 80-ых годов прошлого века были грубо нарушены конституция СССР и конституция АзССР. Рост армянского сепаратизма в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана привел к этническим чисткам против местного азербайджанского населения. В результате 10 декабря 1991 года был проведен незаконный и нелегитимный референдум только с участием армянской общины Нагорного Карабаха, который послужил началом военных действий между Азербайджаном и Арменией и последующей оккупации Нагорного Карабаха и семи ближайших районов со стороны Армении. Эта оккупации продолжается до сих пор", - подчеркивается в заявлении.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ИСПАНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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