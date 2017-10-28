Баку и Анкара будут укреплять стратегическое партнерство – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в укреплении и развитии азербайджано-турецкого стратегического партнерства и союза.

"Турция сегодня уверенно движется на пути демократии и экономического развития. Роль и местоположение Турции позволяют ей проводить крупные международные собрания, саммиты. Приглашения Турции на участие Азербайджана на таких форумах свидетельствуют о братских отношениях между двумя странами", - отмечается в тексте поздравления И.Алиева турецкому коллеге Реджебу Тайипу Эрдогану в связи с Днем Республики Турции.

И.Алиев в письме выразил уверенность, что "азербайджано-турецкая дружба, стратегическое партнерство и союз будут и далее развиваться и крепнуть".

Президент Азербайджана пожелал турецкому народу благополучия и процветания.

А.Азизов