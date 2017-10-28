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Внешняя политика 28.10.2017 12:28

Баку и Анкара будут укреплять стратегическое партнерство – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в укреплении и развитии азербайджано-турецкого стратегического партнерства и союза.

"Турция сегодня уверенно движется на пути демократии и экономического развития. Роль и местоположение Турции позволяют ей проводить крупные международные собрания, саммиты. Приглашения Турции на участие Азербайджана на таких форумах свидетельствуют о братских отношениях между двумя странами", - отмечается в тексте поздравления И.Алиева турецкому коллеге Реджебу Тайипу Эрдогану в связи с Днем Республики Турции.

И.Алиев в письме выразил уверенность, что "азербайджано-турецкая дружба, стратегическое партнерство и союз будут и далее развиваться и крепнуть".

Президент Азербайджана пожелал турецкому народу благополучия и процветания.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]