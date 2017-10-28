Вице-премьер Испании приступает к руководству Каталонией после отстранения от власти руководителей автономии

Власти Испании опубликовали в субботу распоряжение премьера страны Мариано Рахоя, в соответствии с которым вице-премьер Сорайа Саэнс де Сантамария берет на себя управление Каталонией, сообщает сайт газеты "Паис".

В распоряжении подтверждается отстранение от власти правительства автономии, большинство функций которой возьмет на себя С.Саэнс де Сантамария.

Ранее сообщалось, что правительство объявило, что глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо отныне руководит силами каталонской полиции.

Подобные меры власти Испании принимают в ответ на решение каталонского парламента объявить о независимости. В пятницу вечером М.Рахой отправил в отставку женералитат (исполнительную власть) Каталонию, распустил парламент и объявил о проведении позже в этом году досрочных парламентских выборов на территории автономии.