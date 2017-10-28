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Дальнее зарубежье 28.10.2017 13:13

Шеф Пентагона грозит массированным военным ответом в случае применения Пхеньяном ядерного оружия

Глава Пентагона Джеймс Мэттис предупредил, что США будут готовы дать массированный военный ответ в случае применения КНДР ядерного оружия.

"Нужно четко понимать, что любая атака на США или на наших союзников приведет к тому, что мы нанесем нападающим поражение. И любое применение Северной Кореей ядерного оружия получит массированный и эффективный военный ответ", - сказал он в ходе визита в Сеул.

Дж.Мэттис подчеркнул, что США никогда не признают КНДР в качестве ядерной державы.

"КНДР сделала более актуальной угрозу, которую она представляет для своих соседей, работая над ненужными ракетными и ядерными программами" - добавил министр обороны США.

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Тэги: ПЕНТАГОН, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]