Президент Алиев ознакомился с условиями в новом парке спорта и отдыха в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу ознакомился с условиями, созданными в новом парке спорта и отдыха в Сабаильском районе Баку, сообщает сайт главы государства.
Парк построен напротив Дворца водных видов спорта на территории 1,7 га.
На территории парка имеются две баскетбольные площадки, поле для мини-футбола и гандбольная площадка.
Кроме этого, на открытом воздухе установлены тренажеры, есть возможности для занятий скейдбордом и другими видами спорта для детей и подростков.
А.Азизов
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