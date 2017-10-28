Президент Алиев ознакомился с условиями в новом парке спорта и отдыха в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу ознакомился с условиями, созданными в новом парке спорта и отдыха в Сабаильском районе Баку, сообщает сайт главы государства.

Парк построен напротив Дворца водных видов спорта на территории 1,7 га.

На территории парка имеются две баскетбольные площадки, поле для мини-футбола и гандбольная площадка.

Кроме этого, на открытом воздухе установлены тренажеры, есть возможности для занятий скейдбордом и другими видами спорта для детей и подростков.

А.Азизов