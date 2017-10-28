Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9782 RUR   0.0294 GBR   2.2324 TRY   0.4447

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.90 Brent   57.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 17° Завтра 15° 25° 30 Окт 13° 26° 31 Окт 11° 18°

Бизнес и законодательство 28.10.2017 13:21

МВД и ветеринарная служба провели рейды по пунктам продажи мяса в Ясамальском и Хатаинском районах

Министерство внутренних дел и Управление по ветеринарии Баку провели в пятницу совместные рейды по пунктам продажи мяса, действующим в Хатаинском и Ясамальском районах Баку, сообщает МВД в субботу.

"В ходе рейда было установлено, что владельцы пунктов продажи мяса: Бахман Иманов (Ясамальский район), Сархан Байрамов и Ильгар Бахышов (Хатаинский район) нарушили требования ветеринарного законодательства, а Рамиз Насибов (Ясамальский район) нарушил правила ведения уличной торговли", - отмечается в сообщении.

В отношении нарушителей были составлены протоколы в соответствии с Кодексом административных правонарушений.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЯСО, ПРОДАЖА, РЕЙДЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]