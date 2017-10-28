МВД и ветеринарная служба провели рейды по пунктам продажи мяса в Ясамальском и Хатаинском районах

Министерство внутренних дел и Управление по ветеринарии Баку провели в пятницу совместные рейды по пунктам продажи мяса, действующим в Хатаинском и Ясамальском районах Баку, сообщает МВД в субботу.
"В ходе рейда было установлено, что владельцы пунктов продажи мяса: Бахман Иманов (Ясамальский район), Сархан Байрамов и Ильгар Бахышов (Хатаинский район) нарушили требования ветеринарного законодательства, а Рамиз Насибов (Ясамальский район) нарушил правила ведения уличной торговли", - отмечается в сообщении.
В отношении нарушителей были составлены протоколы в соответствии с Кодексом административных правонарушений.
А.Азизов
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