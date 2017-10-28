Париж надеется на соблюдение Вашингтоном и Тегераном соглашения по иранской ядерной программе - посол

Франция рассчитывает, что все участники СВПД, в том числе США, будут соблюдать договор, считает соглашение важным, заявила посол Франции в Москве Сильви Берманн в интервью "Интерфаксу".

"СВПД - очень важное соглашение, которое позволяет ограничить ядерную программу Ирана. Париж привержен этому соглашению", - сказала она.

"Франция хотела бы, что все стороны СВПД соблюдали соглашение, как Иран, так и США", - отметила посол.

Она подчеркнула, что "МАГАТЭ со своей стороны подтвердило, что Иран соблюдает свои обязательства в рамках этого соглашения".

По словам С.Берманн, "пока этот документ работает, американская сторона его не поставила под сомнение". "В соответствии с существующей американской процедурой конгресс должен еще высказаться по этому поводу",- пояснила она.