Париж надеется на соблюдение Вашингтоном и Тегераном соглашения по иранской ядерной программе - посол

Франция рассчитывает, что все участники СВПД, в том числе США, будут соблюдать договор, считает соглашение важным, заявила посол Франции в Москве Сильви Берманн в интервью "Интерфаксу".
"СВПД - очень важное соглашение, которое позволяет ограничить ядерную программу Ирана. Париж привержен этому соглашению", - сказала она.
"Франция хотела бы, что все стороны СВПД соблюдали соглашение, как Иран, так и США", - отметила посол.
Она подчеркнула, что "МАГАТЭ со своей стороны подтвердило, что Иран соблюдает свои обязательства в рамках этого соглашения".
По словам С.Берманн, "пока этот документ работает, американская сторона его не поставила под сомнение". "В соответствии с существующей американской процедурой конгресс должен еще высказаться по этому поводу",- пояснила она.
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