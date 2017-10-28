Кассовые сборы фильмов ужасов станут рекордными в 2017 году - газета

Уходящий год станет самым успешным в истории фильмов ужасов, пишет The New York Times со ссылкой на данные сайта BoxOfficeMojo.
C начала года "ужастики" заработали в прокате в Северной Америке $733 млн, что уже является рекордом (если не учитывать инфляцию). При этом до конца года остается два месяца, в которые ожидается релиз такого потенциального блокбастера, как "Пила 8".
Самой популярной картиной в жанре хоррор в текущем году стал фильм "Оно" по книге Стивена Кинга - сборы в Северной Америке превысили $321 млн, в мире в целом составляют более $650 млн.
Если "Оно" привлекло зрителей знакомым сюжетом и атмосферой ностальгии, то вторым хитом уходящего года стал малобюджетный хоррор режиссера-дебютанта Джордана Пила "Прочь". Фильм заработал $175 млн в Америке и более $252 млн в мире.
По словам социолога Марджи Керр, специализирующейся на страхах, такой интерес к ужастикам вызван тем, что они позволяют перенаправить негативные эмоции от реальных стрессов, которые люди испытывают в повседневной жизни, и таким образом отвлечься от них.
"Чувство страха может отвлечь нас от бытовых забот, - приводит ее слова издание Moneyish. - В такие моменты мы не думаем о счетах, о перспективах экономики, об оплате страховых взносов".
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