Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9782 RUR   0.0294 GBR   2.2324 TRY   0.4447

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.90 Brent   57.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 17° Завтра 15° 25° 30 Окт 13° 26° 31 Окт 11° 18°

Это интересно 28.10.2017 15:00

Кассовые сборы фильмов ужасов станут рекордными в 2017 году - газета

Уходящий год станет самым успешным в истории фильмов ужасов, пишет The New York Times со ссылкой на данные сайта BoxOfficeMojo.

C начала года "ужастики" заработали в прокате в Северной Америке $733 млн, что уже является рекордом (если не учитывать инфляцию). При этом до конца года остается два месяца, в которые ожидается релиз такого потенциального блокбастера, как "Пила 8".

Самой популярной картиной в жанре хоррор в текущем году стал фильм "Оно" по книге Стивена Кинга - сборы в Северной Америке превысили $321 млн, в мире в целом составляют более $650 млн.

Если "Оно" привлекло зрителей знакомым сюжетом и атмосферой ностальгии, то вторым хитом уходящего года стал малобюджетный хоррор режиссера-дебютанта Джордана Пила "Прочь". Фильм заработал $175 млн в Америке и более $252 млн в мире.

По словам социолога Марджи Керр, специализирующейся на страхах, такой интерес к ужастикам вызван тем, что они позволяют перенаправить негативные эмоции от реальных стрессов, которые люди испытывают в повседневной жизни, и таким образом отвлечься от них.

"Чувство страха может отвлечь нас от бытовых забот, - приводит ее слова издание Moneyish. - В такие моменты мы не думаем о счетах, о перспективах экономики, об оплате страховых взносов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИНО, СБОРЫ, РЕКОРД


Похожие новости


Киносборы в Северной Америке в праздничный уикенд оказались худшими с 1998 года Глава МИД Ирана заявил, что гордится командой, создавшей фильм "Коммивояжер", отмеченный "Оскаром" "Фантастические твари и где они обитают" возглавили прокат в США на минувших выходных Disney может в 2016г собрать в прокате в США рекордные $3 млрд В США прошла премьера фильма азербайджанского актера Спилберг снимет фильм о временах "холодной войны" - об обмене советского разведчика Абеля на американского летчика Пауэрса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]