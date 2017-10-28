Полицию Каталонии после ее подчинения Мадриду возглавил Ферран Лопес

Власти Испании назначили Феррана Лопеса руководителем автономной полиции Каталонии, сообщает в субботу сайт газеты "Паис".

До сих пор Ф.Лопес занимал второй по значимости пост в этой структуре, и потому назначение выглядит логичным, отмечает испанская пресса. Ему предстоит работать под руководством главы МВД Испании Хуаном Игнасио Соидо, который ранее в субботу начал курировать работу каталонских органов безопасности.

Ранее сообщалось, что власти Испании отстранили от работы прежнего руководители полиции Каталонии Жозепа Луиса Траперо. Также, в ответ на объявление парламентом Каталонии о независимости, Мадрид отстранил от работы женералитат (исполнительную власть) Каталонии, распустил региональный парламент.

Теперь общее руководство Каталонией взяла на себя вице-премьер Испании Сорайа Саэнс де Сантамания.