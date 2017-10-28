Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9782 RUR   0.0294 GBR   2.2324 TRY   0.4447

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.90 Brent   57.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 17° Завтра 15° 25° 30 Окт 13° 26° 31 Окт 11° 18°

Дальнее зарубежье 28.10.2017 15:05

Полицию Каталонии после ее подчинения Мадриду возглавил Ферран Лопес

Власти Испании назначили Феррана Лопеса руководителем автономной полиции Каталонии, сообщает в субботу сайт газеты "Паис".

До сих пор Ф.Лопес занимал второй по значимости пост в этой структуре, и потому назначение выглядит логичным, отмечает испанская пресса. Ему предстоит работать под руководством главы МВД Испании Хуаном Игнасио Соидо, который ранее в субботу начал курировать работу каталонских органов безопасности.

Ранее сообщалось, что власти Испании отстранили от работы прежнего руководители полиции Каталонии Жозепа Луиса Траперо. Также, в ответ на объявление парламентом Каталонии о независимости, Мадрид отстранил от работы женералитат (исполнительную власть) Каталонии, распустил региональный парламент.

Теперь общее руководство Каталонией взяла на себя вице-премьер Испании Сорайа Саэнс де Сантамания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАТАЛОНИЯ, ПОЛИЦИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


Полицейские могут изъять урны для голосования на избирательных участках в Каталонии - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]