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Туризм 28.10.2017 16:21

Цены на турпакеты в Турцию следующим летом останутся на уровне текущего года - эксперт

Цены на турпакеты в Турцию следующим летом останутся на уровне 2017 года, минимальная стоимость турпакета при раннем бронировании начинается от 18 тыс. рублей на человека, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" директор по продажам НТК "Интурист" Сергей Толчин.

Он отметил, что в 2017 году спрос на Турцию превзошел ожидания туроператоров и, по прогнозам, в 2018 году он будет не ниже.

"Ранние продажи турпакетов в Турцию у нас стартуют 1 ноября. Мы надеемся предложить туристам цены на уровне 2017 года. На условиях раннего бронирования минимальная цена турпакета с перелетом составит порядка 18 тыс. рублей на человека, скидки на популярные отели достигают 40-60%", - сказал С.Толчин.

По данным турецкой статистики, по итогам 2017 года страну посетят 4 млн российских туристов, а в следующем году их число может достичь 5 млн.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРИЗМ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]