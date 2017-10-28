Цены на турпакеты в Турцию следующим летом останутся на уровне текущего года - эксперт

Цены на турпакеты в Турцию следующим летом останутся на уровне 2017 года, минимальная стоимость турпакета при раннем бронировании начинается от 18 тыс. рублей на человека, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" директор по продажам НТК "Интурист" Сергей Толчин.

Он отметил, что в 2017 году спрос на Турцию превзошел ожидания туроператоров и, по прогнозам, в 2018 году он будет не ниже.

"Ранние продажи турпакетов в Турцию у нас стартуют 1 ноября. Мы надеемся предложить туристам цены на уровне 2017 года. На условиях раннего бронирования минимальная цена турпакета с перелетом составит порядка 18 тыс. рублей на человека, скидки на популярные отели достигают 40-60%", - сказал С.Толчин.

По данным турецкой статистики, по итогам 2017 года страну посетят 4 млн российских туристов, а в следующем году их число может достичь 5 млн.