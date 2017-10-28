В каталонском правительстве не намерены признавать себя отстраненными от власти - СМИ

Региональные власти Каталонии, отстраненные от работы премьером Испании Мариано Рахоем, планируют попытаться продолжить работу, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их информации, в каталонском правительстве не намерены признавать себя отстраненными от власти. Более того, они планируют начать реализовывать ряд шагов, предусмотренных в одобренной каталонским парламентом декларации о независимости. В частности, отправленные в отставку руководители Каталонии хотят проанализировать создавшуюся ситуацию после инициатив Мадрида по восстановлению конституционного порядка в автономии.

Как сообщалось, правительство Испании ранее отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом.