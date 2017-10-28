Волкер назвал хорошей встречу с Порошенко

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер (Kurt Volker) положительно оценил встречу с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

"Прекрасно вернуться в Киев в пятый визит, начиная с июля. Начал с хорошей встречи с президентом Порошенко", - написал К.Волкер в своем микроблоге в Твиттере в субботу.

Как сообщалось, в рамках нынешнего визита на Украину спецпредставитель Госдепа США провел встречи с П.Порошенко, председателем Верховной Рады Андреем Парубием и народными депутатами.