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Дальнее зарубежье 28.10.2017 17:51

Волкер назвал хорошей встречу с Порошенко

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер (Kurt Volker) положительно оценил встречу с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

"Прекрасно вернуться в Киев в пятый визит, начиная с июля. Начал с хорошей встречи с президентом Порошенко", - написал К.Волкер в своем микроблоге в Твиттере в субботу.

Как сообщалось, в рамках нынешнего визита на Украину спецпредставитель Госдепа США провел встречи с П.Порошенко, председателем Верховной Рады Андреем Парубием и народными депутатами.

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Тэги: УКРАИНА, США, ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]