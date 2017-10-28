Палубная группа ВМС Азербайджана прошла успешную оценку по стандартам НАТО

В Баку в рамках Программы Концепции оперативных возможностей (ОСС) НАТО проведена самооценка первого уровня (SEL-1) по «Воспрещению действий в море» с Палубной группой Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, объявленной в Объединение совместных сил.
"Основная цель SEL-1 заключалась в проверке уровня взаимодействия и оснащения Палубной группы, объявленной в Объединение Совместных Сил, со стандартами Североатлантического альянса. Делегация командования Военно-морского штаба НАТО в Нортвуде в качестве наблюдателей приняли участие в проверке", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.
Данная самооценка была проведена представителями Вооруженных сил Азербайджана и "это является началом цикла оценок по «Воспрещению действий в море» с Палубной группой ВМС".
А.Азизов
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