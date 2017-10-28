Более 2,3 тыс украинских военнослужащих погибли в Донбассе с апреля 2014 года - Генштаб Украины

Боевые потери в рядах вооруженных сил Украины с начала проведения силовой операции в Донбассе в апреле 2014 года составили 10 тысяч 710 военнослужащих, из них 2 тысячи 333 погибли, заявляют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"По состоянию на 28.10.2017 года ... боевые потери составили 10710 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них безвозвратные 2333, санитарные - 8377 (раненые и травмированные в результате боевых действий)", - говорится в сообщении на странице Генштаба в Фейсбуке в субботу.
По данным Генштаба, на протяжении 2016 года вследствие боевых действий погибли 212 военнослужащих ВСУ, санитарные потери составили 1277 военнослужащих ВСУ. При этом небоевых потерь было на 65% меньше, чем боевых.
"В текущем, 2017 году, наблюдается тенденция к значительному уменьшению, в два раза, небоевых потерь в подразделениях ВС Украины", - добавили в Генштабе.
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