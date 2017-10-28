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СНГ 28.10.2017 19:57

Более 2,3 тыс украинских военнослужащих погибли в Донбассе с апреля 2014 года - Генштаб Украины

Боевые потери в рядах вооруженных сил Украины с начала проведения силовой операции в Донбассе в апреле 2014 года составили 10 тысяч 710 военнослужащих, из них 2 тысячи 333 погибли, заявляют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"По состоянию на 28.10.2017 года ... боевые потери составили 10710 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них безвозвратные 2333, санитарные - 8377 (раненые и травмированные в результате боевых действий)", - говорится в сообщении на странице Генштаба в Фейсбуке в субботу.

По данным Генштаба, на протяжении 2016 года вследствие боевых действий погибли 212 военнослужащих ВСУ, санитарные потери составили 1277 военнослужащих ВСУ. При этом небоевых потерь было на 65% меньше, чем боевых.

"В текущем, 2017 году, наблюдается тенденция к значительному уменьшению, в два раза, небоевых потерь в подразделениях ВС Украины", - добавили в Генштабе.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕНШТАБ, ПОТЕРИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]