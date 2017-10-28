Санкционированный митинг оппозиции в Баку завершился без инцидентов - полиция

Санкционированный Исполнительной властью Баку митинг оппозиции на стадионе "Мехсул" Ясамальского района азербайджанской столицы завершился без инцидентов, сообщает Главное управление полиции (ГУП) Баку.
Согласно информации ГУП, в акции приняли участие до 1 тыс. членов и сторонников ряда оппозиционных партий.
Участники митинга выступали с политическими лозунгами.
Организатором митинга являлся Национальный Совет демократических сил.
А.Азизов
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