Санкционированный митинг оппозиции в Баку завершился без инцидентов - полиция

Санкционированный Исполнительной властью Баку митинг оппозиции на стадионе "Мехсул" Ясамальского района азербайджанской столицы завершился без инцидентов, сообщает Главное управление полиции (ГУП) Баку.

Согласно информации ГУП, в акции приняли участие до 1 тыс. членов и сторонников ряда оппозиционных партий.

Участники митинга выступали с политическими лозунгами.

Организатором митинга являлся Национальный Совет демократических сил.

А.Азизов