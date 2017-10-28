Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении председателя парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли орденом "За службу Родине" 2-ой степени.

Х.Раджабли награжден орденом "за длительную эффективную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана".

И.Алиев также подписал распоряжение о награждении депутата парламента, директора Института Кавказоведения Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) Мусы Гасымлы орденом "Шохрят".

М.Гасымлы награжден орденом "за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана".

А.Азизов