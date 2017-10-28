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Внутренняя политика 28.10.2017 17:19

Хады Раджабли стал кавалером ордена "За службу Родине" 2-ой степени, Муса Гасымлы – ордена "Шохрат"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении председателя парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли орденом "За службу Родине" 2-ой степени.

Х.Раджабли награжден орденом "за длительную эффективную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана".

И.Алиев также подписал распоряжение о награждении депутата парламента, директора Института Кавказоведения Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) Мусы Гасымлы орденом "Шохрят".

М.Гасымлы награжден орденом "за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана".

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДЕПУТАТЫ, НАГРАДЫ


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