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Дальнее зарубежье 28.10.2017 18:28

Экс-глава правительства Каталонии не признает распоряжение Мадрида о его отстранении от власти

Отправленный в отставку правительством Испании глава исполнительной власти Карлес Пучдемон заявил в субботу, что не признает данное распоряжение.

"В демократическом обществе функцию выбора правительства выполняет парламент (а не кабинет министров Испании - ИФ)", - пояснил он в ходе телеобращения.

К.Пучдемон пообещал продолжать мирную борьбу за независимость Каталонии. По его словам, для этого он готов использовать исключительно демократические механизмы.

"Мы не верим в силовые решения. Мы продолжим работать над строительством свободной страны", - пояснил он.

Как сообщалось, правительство Испании ранее отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом.

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Тэги: КАТАЛОНИЯ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]