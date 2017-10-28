Экс-глава правительства Каталонии не признает распоряжение Мадрида о его отстранении от власти

Отправленный в отставку правительством Испании глава исполнительной власти Карлес Пучдемон заявил в субботу, что не признает данное распоряжение.

"В демократическом обществе функцию выбора правительства выполняет парламент (а не кабинет министров Испании - ИФ)", - пояснил он в ходе телеобращения.

К.Пучдемон пообещал продолжать мирную борьбу за независимость Каталонии. По его словам, для этого он готов использовать исключительно демократические механизмы.

"Мы не верим в силовые решения. Мы продолжим работать над строительством свободной страны", - пояснил он.

Как сообщалось, правительство Испании ранее отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом.