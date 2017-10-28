Историческое здание Тбилисского цирка выставлено на продажу

Расположенное на холме в самом центре грузинской столицы историческое здание Тбилисского цирка, владельцем которого является семья покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили, выставлено на продажу, говорится на сайте компании Colliers International Georgia.

В сообщении отмечается, что общая площадь объекта, который носит статус памятника культурного наследия, составляет более 21 тыс. кв. м. Неоклассическая постройка круглой формы состоит из пяти этажей площадью 4 тыс. 750 кв. м., к центральному зданию которого присоединена административная единица площадью 800 кв. м.

Начальной ценой выставленного на продажу объекта брокеры называют $18 млн и считают, что его площадь подойдет для многофункционального использования - потенциальным покупателям предлагают обустроить там офисы, отель либо концертный зал.

По местоположению, архитектурному и техническому уровням здание Тбилисского цирка является одним из самых лучших не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Оно было построено в 1939 году по проекту известных советских архитекторов С. Сатунца, М. Непринцева и В. Урушадзе.

Усилиями бизнесмена-миллиардера Б. Патаркацишвили в 2003 году был проведен полный капитальный ремонт, а в 2011 году текущий ремонт здания, благодаря чему цирк был сохранен в таком виде, в котором он находится сейчас, став одним из популярных культурных мест столицы.

Главой наблюдательного совета АО "Цирк" является сестра покойного миллиардера Нана Патаркацишвили.