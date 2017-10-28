Комиссии МОК по расследованию нарушений антидопинговых правил в РФ обещают в скором времени завершить свою работу

Комиссия Самуэля Шмида, расследующая возможное существование в России государственной системы допинга во время Олимпиады в Сочи, подведёт итоги работы в течение нескольких недель, сообщает Международный олимпийский комитет (МОК).
"Олимпийский саммит заслушал информацию о том, как идёт работа комиссии Шмида. Комиссия пообещала выпустить сообщение в течение нескольких недель", - говорится в заявлении на сайте МОК в субботу.
Кроме того, на олимпийском саммите, в котором принимают участие представители олимпийского движения по приглашению МОК в Лозанне, была выражена серьезная озабоченность тем, что некоторые спортивные организации требуют применения санкций к российским спортсменам, несмотря на то, что две комиссии МОК еще продолжают расследование нарушений антидопинговых правил.
Еще одна комиссия - Дениса Освальда, который ведет расследование нарушений антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи, пообещала завершить работу к концу ноября.
Целевая группа МОК следит за чистотой атлетов и, особенно, фокусируется на российских спортсменах, отмечается в сообщении.
Целевые тесты проводятся с апреля 2017 г. по январь 2018 г. С более пристальным вниманием следят за спортсменами в топ-20, а также за теми, в отношении которых уже возникали подозрения.
Саммит поддержал намерение национальных федераций зимних видов спорта выпустить к концу ноября сообщения о том, сколько спортсменов прошли тесты.
На данный момент проведено более четырех тысяч тестов у более чем 1800 атлетов.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня около 130 раз - Минобороны Азербайджана
Хады Раджабли стал кавалером ордена "За службу Родине" 2-ой степени, Муса Гасымлы – ордена "Шохрат"
Санкционированный митинг оппозиции в Баку завершился без инцидентов - полиция
НАР получила право беспошлинно экспортировать в Турцию товаров на $100 млн в год
Баку и Анкара обсуждают Преференциальное торговое соглашение – глава Минэкономики Азербайджана
"Белавиа" переходит на зимнее расписание и увеличивает число рейсов в Варшаву, Амстердам, Стамбул и "Жуковский"
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Турецкие службы безопасности задержали не менее 60 человек, подозреваемых в связях с ИГ
В Одессе произошла попытка рейдерского захвата военного объекта - командование ВВС Украины
Глава МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в препятствовании мирному процессу в Йемене
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Buta Airways провела презентацию в Санкт-Петербурге
ВТБ (Азербайджан) подключился к системе платежных терминалов Easy Pay
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»