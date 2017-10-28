Комиссии МОК по расследованию нарушений антидопинговых правил в РФ обещают в скором времени завершить свою работу

Комиссия Самуэля Шмида, расследующая возможное существование в России государственной системы допинга во время Олимпиады в Сочи, подведёт итоги работы в течение нескольких недель, сообщает Международный олимпийский комитет (МОК).

"Олимпийский саммит заслушал информацию о том, как идёт работа комиссии Шмида. Комиссия пообещала выпустить сообщение в течение нескольких недель", - говорится в заявлении на сайте МОК в субботу.

Кроме того, на олимпийском саммите, в котором принимают участие представители олимпийского движения по приглашению МОК в Лозанне, была выражена серьезная озабоченность тем, что некоторые спортивные организации требуют применения санкций к российским спортсменам, несмотря на то, что две комиссии МОК еще продолжают расследование нарушений антидопинговых правил.

Еще одна комиссия - Дениса Освальда, который ведет расследование нарушений антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи, пообещала завершить работу к концу ноября.

Целевая группа МОК следит за чистотой атлетов и, особенно, фокусируется на российских спортсменах, отмечается в сообщении.

Целевые тесты проводятся с апреля 2017 г. по январь 2018 г. С более пристальным вниманием следят за спортсменами в топ-20, а также за теми, в отношении которых уже возникали подозрения.

Саммит поддержал намерение национальных федераций зимних видов спорта выпустить к концу ноября сообщения о том, сколько спортсменов прошли тесты.

На данный момент проведено более четырех тысяч тестов у более чем 1800 атлетов.