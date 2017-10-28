Саакашвили утверждает, что в Киеве готовят его арест и экстрадицию в Грузию

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что Генеральная прокуратура Украины готовит документы для его ареста и экстрадиции в Грузию.
"В эти дни генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства", - написал М.Саакашвили на своей странице в Фейсбуке в субботу.
В июле президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства.
10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу.
24 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что Государственная миграционная служба отказала в предоставлении М.Саакашвили статуса беженца и, как следствие, теперь "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию.
25 октября М.Саакашвили заявил, что получил документы от администрации президента Украины о лишении его гражданства и планирует обжаловать это в суде.
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