Два взрыва прогремели близ президентского дворца в столице Сомали

Террорист-смертник совершил нападение в субботу близ дворца президента Сомали в Могадишо, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на сомалийскую полицию.
По первым данным, смертник привел в действие установленную в автомобиле бомбу у расположенной около резиденции президента гостиницы Nasa-Hablod. Через несколько минут на месте происшествия прогремел еще один взрыв. Кроме того, по некоторым данным, в здании гостиницы слышна стрельба.
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