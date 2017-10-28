Два взрыва прогремели близ президентского дворца в столице Сомали

Террорист-смертник совершил нападение в субботу близ дворца президента Сомали в Могадишо, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на сомалийскую полицию.

По первым данным, смертник привел в действие установленную в автомобиле бомбу у расположенной около резиденции президента гостиницы Nasa-Hablod. Через несколько минут на месте происшествия прогремел еще один взрыв. Кроме того, по некоторым данным, в здании гостиницы слышна стрельба.