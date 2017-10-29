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Регион 29.10.2017 08:59

Шесть школьников в Грузии выпали на ходу из микроавтобуса

Шестеро детей пострадали в результате падения из находившегося в движении микроавтобуса на автотрассе Батуми - Ахалцихе в Кедском муниципалитете Грузии.

Как сообщают в воскресенье грузинские СМИ, в микроавтобусе находилась группа учащихся одной из батумских школ, в частности, ученики шестого класса, которые вместе с педагогом и родителями возвращались с экскурсии.

По данным СМИ, во время движения дверь микроавтобуса открылась и шестеро детей выпали на дорогу.

Ряд СМИ отмечают, что, по предварительной информации, школьники играли и сами случайно открыли дверь, а затем во время падения потянули друг друга за собой.

СМИ со ссылкой на врачей батумской детской больницы, куда были доставлены пострадавшие, сообщают, что состояние пятерых детей стабильное, у них нет серьезных повреждений; один ребенок получил травму головы и находится в состоянии средней тяжести.

В министерстве образования Аджарской автономной республики Грузии заявили журналистам, что в связи со случившимся будет проведено разбирательство.

Между тем МВД Грузии сообщает, что по данному факту начато расследование.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ШКОЛЬНИКИ, МИКРОАВТОБУС, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]