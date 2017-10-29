Путин и Эрдоган обсудили российско-турецкие энергетические проекты и урегулирование в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе энергетические проекты, а также ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба главы российского государства.
"Проведён обстоятельный обмен мнениями по различным аспектам успешно развивающегося двустороннего сотрудничества, включая реализацию крупных совместных энергетических проектов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе разговора лидеров двух стран "в преддверии проводимой 30-31 октября в Астане седьмой Международной встречи по Сирии подчёркнута важность наращивания усилий по обеспечению функционирования зон деэскалации, борьбе с терроризмом и продвижению процесса политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике".
Также, согласно сообщению, В.Путин поздравил Р.Т.Эрдогана с отмечаемым 29 октября национальным праздником Турции - Днём Республики.
"Лидеры условились продолжать личные контакты", - сообщает пресс-служба Кремля.
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