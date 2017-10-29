Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9782 RUR   0.0294 GBR   2.2324 TRY   0.4447

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.90 Brent   57.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 30° Завтра 14° 26° 31 Окт 12° 18° 1 Ноя 16°

Дальнее зарубежье 29.10.2017 10:48

Власти КНДР провели массовые тренировочные эвакуации населения

Власти КНДР на протяжении последней недели проводили учебные эвакуации населения в разных районах страны, сообщает американский портал NK News со ссылкой на свои источники.

По его данным, тренировки проводились в небольших городах, причем особенно интенсивно - на восточном побережье. Однако Пхеньян эти учения не затронули.

Кроме того, проводилось полное затемнение населенных пунктов с целью отработать навыки дезориентации потенциального противника.

Неназванный источник также сообщил NK News, что в последний раз подобные учения в КНДР проводились в 2003 году.

Эти сообщения появились на фоне визита главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Южную Корею. В ходе визита Дж.Мэттис заявил, что США никогда не признают КНДР ядерной державой, рассказал, что Вашингтон рассматривает несколько вариантов военного разрешения северокорейской проблемы, и пообещал, что любое нападение со стороны КНДР получит мощный отпор.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, ЭВАКУАЦИЯ, УЧЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]