Власти КНДР провели массовые тренировочные эвакуации населения

Власти КНДР на протяжении последней недели проводили учебные эвакуации населения в разных районах страны, сообщает американский портал NK News со ссылкой на свои источники.

По его данным, тренировки проводились в небольших городах, причем особенно интенсивно - на восточном побережье. Однако Пхеньян эти учения не затронули.

Кроме того, проводилось полное затемнение населенных пунктов с целью отработать навыки дезориентации потенциального противника.

Неназванный источник также сообщил NK News, что в последний раз подобные учения в КНДР проводились в 2003 году.

Эти сообщения появились на фоне визита главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Южную Корею. В ходе визита Дж.Мэттис заявил, что США никогда не признают КНДР ядерной державой, рассказал, что Вашингтон рассматривает несколько вариантов военного разрешения северокорейской проблемы, и пообещал, что любое нападение со стороны КНДР получит мощный отпор.