Госдума РФ может обратиться в Международный суд по фактам героизации фашизма в Армении

Группа российских депутатов, членов Общественной палаты, аналитиков и юристов создала рабочую группу для подготовки обращения в Международный суд ООН по линии Государственной думы РФ по фактам героизации фашизма в Армении и ряде других стран постсоветского пространства.
Решение о создании рабочей группы было принято по итогам круглого стола, организованного членом Общественной палаты РФ Сергеем Марковым в пресс-центре «Парламентской газеты» - официального органа Федерального собрания России.
Участники круглого стола подчеркнули, что петицию политолога Александра Перенджиева «Мы должны остановить фашизм!» подписали свыше 200 тыс. человек и, Госдума не может оставаться безучастной к данному вопросу.
«Эти 200 тыс. подписавшихся – наши избиратели, которые дают нам сигнал и, мы должны отреагировать на этот сигнал», - сказал депутат Госдумы Ильдар Бикбаев.
Российские депутаты и аналитики поражены тем, что героизация фашизма на государственном уровне происходит не только в странах, у которых натянутые отношения с Москвой, но и в Армении, позиционирующей себя стратегическим союзником России. При этом, на фактах героизации в Армении главы армянского карательного легиона СС Гарегина Тер-Арутюняна (Нжде) был сделан особый акцент на мероприятии.
«В плане героизации Нжде мы имеем двойную героизацию. Героизацию человека, который боролся против российской государственности в рядах преступной бандитской организации, которая проходила по суду до революции. И этот же самый Нжде спустя время всплыл как нацистский пособник. И, мы в итоге видим, что на видном месте в Армении, которая позиционируется как союзник России, появляется памятник дважды антироссийского деятеля. Это действительно редкость», - заметил член Общественной Палаты Союзного государства Россия-Беларусь Дионис Каптарь.
На мероприятии было также подчеркнуто, что героизация фашизма неоднозначно воспринимается даже в самой Армении, свидетельством чего является недавний расстрел памятника Гарегина Нжде. Причем, по мнению экспертов, если не предотвратить тенденцию отбеливания нацистских пособников, она распространится и на территорию России. Уже сейчас армянами предпринимаются подобные попытки.
«Мы должны прямо обратиться к нашим армянским коллегам, с просьбой снести памятник Нжде и ликвидировать все попытки его героизации и прямо сказать о том, что памятник Нжде ведет вас по той дороге, по которой Бандера повел Украину», - сказал член Общественной палаты России Сергей Марков.
По итогам мероприятия решено также создать специализированный сайт, на котором будет собрана документальная литература о преступлениях пособников фашизма, которых сегодня героизируют. Также планируется организовать работу в социальных сетях с вовлечением российских молодежных лидеров.
А.Азизов
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